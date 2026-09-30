Вагнер Лав ответил, матчи с какими соперниками в РПЛ ему запомнились больше всего

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос, матчи с какими соперниками в Альфа-Банк РПЛ ему запомнились больше всего. Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год, а также в 2013-м.

— Вага, про «Спартак» всё понятно, но мне интересно, что ты помнишь вообще? Какие тебе команды больше всего запомнились в чемпионате России? Может, какие-то города, стадионы?

— Мне нравилось играть со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом». Мне нравятся большие матчи. И решать судьбу больших матчей. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо» — вот эти матчи я прямо обожал, — сказал Лав в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.