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Вагнер Лав ответил, матчи с какими соперниками в РПЛ ему запомнились больше всего

Вагнер Лав ответил, матчи с какими соперниками в РПЛ ему запомнились больше всего
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос, матчи с какими соперниками в Альфа-Банк РПЛ ему запомнились больше всего. Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год, а также в 2013-м.

— Вага, про «Спартак» всё понятно, но мне интересно, что ты помнишь вообще? Какие тебе команды больше всего запомнились в чемпионате России? Может, какие-то города, стадионы?
— Мне нравилось играть со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом». Мне нравятся большие матчи. И решать судьбу больших матчей. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо» — вот эти матчи я прямо обожал, — сказал Лав в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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