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«Ливерпуль» лидирует в гонке с «ПСЖ» за трансфер 17-летнего мексиканца — Football Insider

«Ливерпуль» лидирует в гонке с «ПСЖ» за трансфер 17-летнего мексиканца — Football Insider
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Английский «Ливерпуль» заинтересован в переходе 17-летнего полузащитника «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Моры. Как сообщает издание Football Insider, мерсисайдцы опережают в борьбе за молодого футболиста французский «ПСЖ».

По данным источника, Мора перейдёт в европейский клуб летом. «Ливерпуль» хотел бы подписать игрока уже в январское трансферное окно, однако мексиканский клуб намерен продать его после завершения сезона, когда цена будет максимальной.

Минувшим летом Мора в составе сборной Мексики отправился на чемпионат мира 2026 года, где дошёл с командой до 1/8 финала. 17-летний полузащитник принял участие в четырёх играх на турнире из пяти.

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