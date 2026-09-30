Рафинья пропустит матч с Индией из-за травмы — Globo

Крайний нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья пропустит товарищескую игру между «селесао» и Индией, сообщает онлайн-издание Globo. По данным источника, футболист вернулся в Испанию, где будет проходить лечение. Отмечается, что решение отправить Рафинью из сборной в клуб было принято в качестве меры предосторожности.

Напомним, вингер получил мышечное повреждение в матче с командой Австралии (4:2). Футболист восстановил равенство в счёте (2:2) на 45+1-й минуте, реализовав пенальти, а после перерыва на поле не появился.

Всего на счету Рафиньи 15 голов и четыре результативные передачи в 10 матчах сезона-2026/2027 за клуб и сборную. В субботу, 3 октября, Бразилия проведёт товарищескую игру с Индией.