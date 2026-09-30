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Президент «Барселоны» раскритиковал длинную паузу на сборные после травмы Рафиньи

Президент «Барселоны» раскритиковал длинную паузу на сборные после травмы Рафиньи
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал решение увеличить паузу на игры сборных до трёх недель после травмы форварда команды Рафиньи в товарищеском матче между сборными Бразилии и Австралии (4:2). Футболист был заменён в перерыве из-за дискомфорта в правом бедре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 4
Бразилия
0:1 Вандерсон – 3'     1:1 Чиркати – 30'     2:1 Меткалф – 34'     2:2 Рафинья – 45+1'     2:3 Гимарайнс – 70'     2:4 Винисиус Жуниор – 80'    

«Это известие нас очень беспокоит. Мы этим недовольны. Подобное случалось и раньше — таков риск, связанный с такими длительными перерывами», — заявил Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.

Всего на счету Рафиньи 15 голов и четыре результативные передачи в 10 матчах сезона-2026/2027 за клуб и сборную. В субботу, 3 октября, Бразилия проведёт товарищескую игру с Индией.

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