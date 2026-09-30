Президент «Барселоны» раскритиковал длинную паузу на сборные после травмы Рафиньи

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал решение увеличить паузу на игры сборных до трёх недель после травмы форварда команды Рафиньи в товарищеском матче между сборными Бразилии и Австралии (4:2). Футболист был заменён в перерыве из-за дискомфорта в правом бедре.

«Это известие нас очень беспокоит. Мы этим недовольны. Подобное случалось и раньше — таков риск, связанный с такими длительными перерывами», — заявил Лапорта в эфире Catalunya Ràdio.

Всего на счету Рафиньи 15 голов и четыре результативные передачи в 10 матчах сезона-2026/2027 за клуб и сборную. В субботу, 3 октября, Бразилия проведёт товарищескую игру с Индией.