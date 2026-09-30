Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после матча с Ираном

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала сообщение в телеграм-канале со словами благодарности в адрес болельщиков за поддержку в товарищеском матче с национальной командой Ирана. Прошедшая накануне встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась победой россиян со счётом 2:0. Дубль в игре оформил полузащитник Александр Головин.

«Казань, спасибо за вашу жаркую поддержку», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.