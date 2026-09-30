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Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после матча с Ираном

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после матча с Ираном
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала сообщение в телеграм-канале со словами благодарности в адрес болельщиков за поддержку в товарищеском матче с национальной командой Ирана. Прошедшая накануне встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась победой россиян со счётом 2:0. Дубль в игре оформил полузащитник Александр Головин.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Казань, спасибо за вашу жаркую поддержку», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

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