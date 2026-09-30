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Батраков ответил, было ли у него желание остаться в «Галатасарае» в паузу на сборные

Батраков ответил, было ли у него желание остаться в «Галатасарае» в паузу на сборные
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Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков ответил на вопрос, было ли у него желание остаться в стамбульском клубе в эту паузу на игры сборных. К «Галатасараю» Батраков присоединился прошлым летом, перейдя из «Локомотива». Алексей — воспитанник системы железнодорожников.

— Не было желания провести эту паузу на сборные в «Галатасарае», чтобы лучше адаптироваться?
— Нет, такого не было. Если вызвали, значит, я буду играть в сборной, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Накануне сборная России обыграла Иран (2:0) в товарищеском матче. В октябре россияне сыграют с Намибией и Нигерией.

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