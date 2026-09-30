Тренер «Галатасарая» изменит роль Батракова в линии атаки после паузы на сборные — Fanatik

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матчи сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание Fanatik, специалист готовит перемены на флангах и на позиции «десятки».

По данным источника, стратегия атаки стамбульцев будет полностью пересмотрена. После паузы жёлто-красные перейдут на новую схему, вингер Юнус Акгюн, в последнее время игравший на позиции «десятки», вернётся на правый фланг атаки. Высказывается предположение, что этот ход может снизить роль Лероя Зане в атаке. Что касается левого фланга, обсуждается возможность предоставления большего игрового времени новичку Рафаэлу Леау, который заменит конкурента по позиции Барыша Алпера Йылмаза. Ожидается, что португалец придаст атаке новый импульс благодаря своей эффективности в ситуациях «один в один» и прорывам в штрафную площадь.

Стремясь усилить связь между полузащитой и атакой, Бурук, как сообщается, рассматривает возможность использования Батракова в роли «десятки» — перед двумя опорниками Лукасом Торрейрой и Габриэлом Сарой. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передач и угрозу воротам со стороны российского игрока. Что касается Виктора Осимхена, текущий план остается неизменным. Ожидается, что нигерийский форвард вернётся в стартовый состав после паузы на матчи сборных. Сообщается, что тренерский штаб проведёт специальную работу над этой новой атакующей схемой и чётко распределит роли между игроками.