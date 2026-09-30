Видеообзор матча Лиги наций Финляндия — Беларусь

Во вторник, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура первой группы Лиги наций УЕФА (Лига С), в котором национальная команда Финляндии принимала сборную Беларуси. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Олимпийский» и завершилась безголевой ничьей.

Видеообзор матча:

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На данный момент Финляндия занимает первое место в первой группе с четырьмя очками. Национальная команда Беларуси располагается на третьем месте с одним очком.

В 1-м туре финская сборная на выезде одержала крупную победу над Сан-Марино со счётом 7:0, а белорусские футболисты в гостях уступили сборной Албании со счётом 0:2.