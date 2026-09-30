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Эффектный гол Казахстана — в видеообзоре матча Лиги наций со Словакией

Эффектный гол Казахстана — в видеообзоре матча Лиги наций со Словакией
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Во вторник, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура третьей группы Лиги наций УЕФА (Лига С), в котором национальная команда Словакии принимала сборную Казахстана. Встреча прошла в Кошице на стадионе «Кошицка Арена» и завершилась домашней победой словаков со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Сауэр – 26'     1:1 Каримов – 35'     2:1 Ганцко – 82'    

Видеообзор матча:

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Счёт был открыт в середине первого тайма. На 26-й минуте Лео Сауэр вывел словацкую команду вперёд. Однако гости смогли оперативно отыграться — на 35-й минуте забил Рамазан Каримов с передачи Жасулана Амира. Во второй половине встречи хозяевам удалось вырвать победу. На 82-й минуте Давид Ганцко забил решающий мяч с передачи Ондрея Дуды, установив окончательный счёт.

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