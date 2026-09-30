Владелец «Халл Сити» первым из боссов клубов АПЛ высказался о ситуации с «Манчестер Сити»

Владелец «Халл Сити» Акун Ылыджалы первым из руководителей клубов английской Премьер-лиги публично высказался об обвинении «Манчестер Сити» в 114 финансовых нарушениях. Ранее сообщалось, что клубу могут грозить санкции, включая исключение из АПЛ.

«Я не берусь судить, виновны они или нет, ведь сами они заявляют о своей невиновности. Насколько я понимаю, Премьер-лига считает иначе. Если же они всё-таки виновны и действительно что-то нарушили, думаю, это ничем не отличается от ситуации, когда спортсмен завоевывает олимпийскую медаль с помощью допинга.

По сути, это финансовый допинг: привлечение топовых игроков за огромные деньги с нарушением правил», — приводит слова Ылыджалы The Touchline в соцсети X.