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Клубы из России и «Астон Вилла» проявляют интерес к нападающему сборной Колумбии — Globo

Клубы из России и «Астон Вилла» проявляют интерес к нападающему сборной Колумбии — Globo
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Центральный нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Кевин Виверос вызвал серьёзный интерес на трансферном рынке со стороны клубов из России, с Ближнего Востока, а также от «Астон Виллы» и «Сандерленда» из английской Премьер-лиги. Как сообщает издание Globo, смена клуба футболистом ожидается в конце года, а сумма трансфера составит € 20 млн.

По данным источника, контракт Вивероса с «Атлетико» действует до июля 2027-го и содержит пункт об автоматическом продлении на год. Однако в данный момент возникли разногласия с руководством клуба по поводу пересмотра условий соглашения, которое должно было бы отразить возросший статус и результативность игрока. Ранее клуб и футболист были близки к заключению новой сделки и даже согласовали финансовые условия.

Сообщается, что недавно Виверос подписал соглашение с новым агентством и теперь переговоры будет вести агент Марко Ванзини. В воскресенье, 27 сентября, 26-летний форвард дебютировал за сборную Колумбии, выйдя на замену в товарищеском матче с Мексикой (1:1). Новичок бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает третье место в турнирной таблице с 49 очками в 28 турах, а Виверос является лучшим бомбардиром турнира. У него 18 голов и три результативные передачи в 26 играх.

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