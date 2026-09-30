Бубнов прокомментировал перепалку Головина с Соболевым на тренировке сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал случившееся на тренировке сборной России между полузащитником Александром Головиным и нападающим Александром Соболевым. Напомним, форвард ударил по мячу и попал в партнёра по национальной команде, который зашнуровывал бутсы, стоя спиной к нему.

— Ну, я так понимаю, что на такого соперника, как Иран, должен выходить основной состав. Ну, прообраз, во всяком случае, стартового состава сборной России.

— С учётом того, что наши про нигерийцев ничего не говорят, а считают самую тяжёлую игру (в эту паузу. — Прим. «Чемпионата») с Ираном… То да. Но видишь, Соболев опять отличился, Головин послал его куда подальше. И теперь, судя по всему, Головин…

— Это всё шутки были.

— Ага. Головин прокомментировал (случившееся на тренировке с Соболевым. — Прим. «Чемпионата»), а Соболев не вышел на первый тайм [матча с Ираном].

— А вы думаете, что он мячом попал в Головина и поэтому не вышел?

— Ты мне другое скажи… Для чего пресс-служба сборной России всё это выносит, если это шутки? — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».