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Иван Обляков признан лучшим игроком РПЛ по итогам сентября

Иван Обляков признан лучшим игроком РПЛ по итогам сентября
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

«Иван Обляков — игрок сентября! Капитан ЦСКА становится лучшим в сентябрьских матчах благодаря победе в голосовании экспертов РПЛ. Лучшим у экспертов «Матч Премьер» стал Жилсон Беншимол, а болельщики выбрали Амара Рахмановича», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

ЦСКА после девяти туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар». На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва.

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