Иван Обляков признан лучшим игроком РПЛ по итогам сентября

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

«Иван Обляков — игрок сентября! Капитан ЦСКА становится лучшим в сентябрьских матчах благодаря победе в голосовании экспертов РПЛ. Лучшим у экспертов «Матч Премьер» стал Жилсон Беншимол, а болельщики выбрали Амара Рахмановича», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

ЦСКА после девяти туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар». На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва.