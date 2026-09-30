Матвей Кисляк: Головин — лучший российский футболист, нас точно не нужно сравнивать

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк отреагировал на сравнения с хавбеком «Монако» Александром Головиным. Он заявил, что сравнения нецелесообразны. Кисляк назвал Головина самым сильным российским футболистом прямо сейчас.

«Мы с Головиным играем на разных позициях, обладаем разными качествами. Нас точно не нужно сравнивать. Может, только путь одинаковый: Саша начинал в ЦСКА, а оттуда уехал в Европу — у меня цель такая же. Дай бог, получится. Но я всё равно беру многое от Головина — всего понемногу. Все понимаем, что это самый сильный российский футболист», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.