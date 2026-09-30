Болельщики признали Рахмановича лучшим игроком РПЛ, победивший в номинации Обляков — 3-й

Болельщики признали форварда самарских «Крыльев Советов» Амара Рахмановича лучшим игроком сентября в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Как сообщает официальный сайт РПЛ, за него отдали 33,98% голосов. Выигравший в номинации полузащитник ЦСКА Иван Обляков занял в голосовании фанатов лишь третье место с результатом 20,06%.

На второй строчке расположился нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. За него проголосовали 26,39% болельщиков. В сентябре Рахманович принял участие в трёх встречах в РПЛ, помог «Крыльям» одержать победу и дважды сыграть вничью и записал на свой счёт три гола, включая дубль в ворота «Краснодара» (2:2) в 7-м туре.

Лучшие футболисты сентября в РПЛ по версии болельщиков:

1. Амар Рахманович («Крылья Советов») – 33,98%.

2. Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)– 26,39%.

3. Иван Обляков (ЦСКА) – 20,06%.

4. Александр Соболев («Зенит») – 7,43%.

5. Иван Олейников («Крылья Советов»/ЦСКА) – 4,74%.

6. Жилсон Беншимол («Акрон») – 4,3%.

7. Луис Энрике («Зенит») – 3,09%.