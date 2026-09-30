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Скалони раскрыл, кто будет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Скалони раскрыл, кто будет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто станет новым капитаном национальной команды после ухода нападающего Лионеля Месси. Ранее Месси объявил о завершении карьеры в сборной.

«Кути (Кристиан. — Прим. «Чемпионата») Ромеро будет капитаном. Дибу (Эмилиано. — Прим. «Чемпионата») Мартинес — вторым капитаном, а Лаутаро [Мартинес] — третьим», — приводит слова Скалони The Touchline в социальной сети X.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выигрывал чемпионат мира. Южноамериканцы выиграли самый престижный международный турнир в 2022 году. Этим летом аргентинцы дошли до финала ЧМ-2026, где уступили сборной Испании.

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