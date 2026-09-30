Скалони раскрыл, кто будет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто станет новым капитаном национальной команды после ухода нападающего Лионеля Месси. Ранее Месси объявил о завершении карьеры в сборной.

«Кути (Кристиан. — Прим. «Чемпионата») Ромеро будет капитаном. Дибу (Эмилиано. — Прим. «Чемпионата») Мартинес — вторым капитаном, а Лаутаро [Мартинес] — третьим», — приводит слова Скалони The Touchline в социальной сети X.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выигрывал чемпионат мира. Южноамериканцы выиграли самый престижный международный турнир в 2022 году. Этим летом аргентинцы дошли до финала ЧМ-2026, где уступили сборной Испании.