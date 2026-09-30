Созин: цепляться к Головину за слова о «Спартаке» не стоит. Пускай выберет лучший вариант

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине, интерес к которому проявляли «Зенит» и «Спартак».

«Не нужно припоминать Головину слова о «Спартаке», хоть год назад он их сказал, хоть пять. Человек подыграл болельщикам ЦСКА, но ситуация поменялась. Зачем ему сейчас исключать этот вариант?

Я уверен, что даже если он перейдёт в «Спартак», то история с «забегом Фернандеса» не повторится. Головин никогда не говорил ничего плохого о ЦСКА, и я не думаю, что скажет. Что касается его выбора, то если бы он был между «Лионом», «Марселем» и «Спартаком», то рассуждать тут было бы можно. Но, как я понимаю, сейчас такого выбора перед Сашей не стоит. При этом речь идёт о, скорее всего, последнем крупном контракте в жизни, и если «Спартак» даёт ему € 5 млн в год… Какие тут могут быть вопросы? ЦСКА таких условий ему не даст. Так бы, думаю, он выбрал родной клуб.

Я только порадуюсь, если Головин вернётся в Россию. Пускай и в «Спартак». Он заслужил крупное предложение своей карьерой, отлично играл и играет в Европе. Цепляться к Головину за слова о клубе не стоит, это словно искать чёрную кошку в чёрной комнате, хотя кошки там нет. Если «Монако» и правда захочет принять это выгодное предложение, то пожелать стоит только одного: чтобы Головин выбрал для себя лучший вариант», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».