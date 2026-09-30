Созин: игру сборной увидели гораздо больше людей, поэтому был настрой и настоящий состав

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе сборной России над Ираном (2:0) в товарищеском матче в Казани. Следующие матчи национальной команды с Намибией и Нигерией пройдут 3 октября в Екатеринбурге и 6 октября в Нижнем Новгороде.

«Конечно, правильно, что интерес к сборной пытаются раскручивать, привозя команду в разные города. Как маркетинговый ход это даёт какой-то эффект. Но как бы ни раскручивали сборную, её игроков и всё, что происходит вокруг, важнее всего – как и где показывают игру сборной.

Лучший ход – это что Okko договорился показать игру также в прямом эфире на Первом канале. Потому что матч команды увидели везде и посмотрели игру гораздо больше людей, чем обычно. Поэтому и была другая мотивация, настоящий состав и достаточно уверенная победа», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.