Клеберсон заявил, что для Бразилии стал бы проблемой матч со сборной России

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клеберсон выразил мнение, что товарищеский матч с Россией стал бы проблемой для нынешней бразильской команды. По словам Клеберсона, сейчас Бразилия переживает не лучший период.

«Матч легенд России и Бразилии ещё прошёл бы хорошо, но товарищеский матч основных сборных стал бы проблемой для бразильцев. Ведь Бразилия сейчас находится не в лучшем периоде. Сейчас сборная Бразилии не играет хорошо, идут изменения в команде, много новых футболистов, новый тренер. Такое время, поэтому нужно адаптироваться и прийти в себя», — приводит слова Клеберсона ТАСС.

На ЧМ-2026 Бразилия дошла до стадии 1/2 финала, где проиграла Норвегии.