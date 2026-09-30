«Факел» побил рекорд посещаемости женской Первой лиги

Женская команда воронежского «Факела» установила рекорд посещаемости в женской Первой лиге. Матч 17-го тура, в котором воронежские футболистки встретились с соперницами из «Урала», посетили 1098 зрителей. Встреча проходила на арене «Факел». Такой показатель посещаемости стал рекордным для женской Первой лиги.

Стоит отметить, что перед игрой воронежский клуб провёл промокампанию последнего домашнего матча своей женской команды в сезоне-2026. «Факел» снял промо, организовал фотосессию команды, а также презентовал коллекцию клубной атрибутики для девушек.

ЖФК «Факел» сейчас занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице женской Первой лиги.