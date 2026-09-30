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Жорже Жезуш и Криштиану Роналду уладили конфликт перед матчем Португалии с Данией — A Bola

Жорже Жезуш и Криштиану Роналду уладили конфликт перед матчем Португалии с Данией — A Bola
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальмё и уладили конфликт, возникший после матча 2-го тура Лиги наций УЕФА, в котором португальцы победили Норвегию (2:1). Об этом сообщает издание A Bola.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

По данным источника, беседа между Жезушем и Роналду прошла успешно, вселяя надежду, что напряжённая атмосфера, возникшая после матча с Норвегией, будет урегулирована. Ранее сообщалось, что футболист был недоволен тем, что провёл на скамье запасных всю игру с Норвегией.

С тех пор Роналду не тренировался с командой, а лишь проводил занятия в тренажёрном зале, что вызвало беспокойство в команде и вновь подогрело дискуссию о роли капитана. В четверг, 1 октября, в 3-м туре Лиги наций Португалия сыграет с Данией.

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