Жорже Жезуш и Криштиану Роналду уладили конфликт перед матчем Португалии с Данией — A Bola

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальмё и уладили конфликт, возникший после матча 2-го тура Лиги наций УЕФА, в котором португальцы победили Норвегию (2:1). Об этом сообщает издание A Bola.

По данным источника, беседа между Жезушем и Роналду прошла успешно, вселяя надежду, что напряжённая атмосфера, возникшая после матча с Норвегией, будет урегулирована. Ранее сообщалось, что футболист был недоволен тем, что провёл на скамье запасных всю игру с Норвегией.

С тех пор Роналду не тренировался с командой, а лишь проводил занятия в тренажёрном зале, что вызвало беспокойство в команде и вновь подогрело дискуссию о роли капитана. В четверг, 1 октября, в 3-м туре Лиги наций Португалия сыграет с Данией.