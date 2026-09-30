«Я в шоке! Всегда знал, что они виновны». Каррагер — о нарушениях «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях. Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов. Клуб продолжает отрицать все обвинения.

«Я в шоке, но в то же время и не удивлён. Я всегда знал, что они виновны, по двум простым причинам. Для «Манчестер Сити» было бы невозможно выйти на уровень коммерческих доходов «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» или мадридского «Реала». Они годами утверждали, что получают такие суммы. Но это невозможно, каких бы успехов ни добивался клуб. И во-вторых: они вчера — как и на протяжении всего этого времени — твердили, что «не сделали ничего плохого» и у них есть «неопровержимые доказательства». Всем прекрасно известно: если полиция предъявляет обвинения, а у тебя есть неопровержимые доказательства невиновности, вопрос решается за день или неделю — а здесь всё тянулось годами.

Тот факт, что дело затянулось так надолго, несмотря на заявления об отсутствии нарушений, сам по себе о многом говорит. Я потрясён, потому что никогда не верил, что Премьер-лига сможет одолеть их в суде, учитывая мощь и финансовые ресурсы, стоящие за «Манчестер Сити». Нужно отдать должное Премьер-лиге за тот результат, которого, судя по всему, удалось добиться. Чтобы победа выглядела убедительно, лиге нужно было не просто выиграть дело, а добиться успеха именно так — скажем, по 114 пунктам обвинения из 115», — сказал Ка