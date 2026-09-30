Александр Елагин высказался об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»

Спортивный комментатор Александр Елагин отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити» по поводу нарушения финансовых правил АПЛ. Ранее независимая комиссия английской Премьер-лиги признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов.

«Всё забурлило, зашипело, завоняло после опубликования информации о 114 признанных комиссией нарушениях. И… Понеслось! Но как-то мало кто обратил внимание на выступление Сориано — гендиректора «МС», который 28 сентября заявил, что «МС» не согласен с решением комиссии, что будет подана апелляция и что (внимание!) дело это будет рассматриваться годами. Я думаю, что так и будет. Решения — нет. Тяжба продолжается! Никто никого никаких титулов не лишал. Когда это будет (окончательное решение), одному богу известно. Может быть, завтра, а может быть, через год или через пять. Сегодня же всё что происходит: слова, слова, слова...» — написал Елагин в своём телеграм-канале.