Джейми Каррагер: на месте игроков «Манчестер Сити» я бы пришёл в ярость, сочувствую им

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о реакции бывших и нынешних игроков «Манчестер Сити» на обвинения в финансовых нарушениях. Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов. Клуб продолжает отрицать все обвинения.

«Сочувствую игрокам «Манчестер Сити». На их месте я был бы в ярости. Премьер-лига в своём заявлении пять раз назвала это фикцией. Но если говорить об отдельных игроках, некоторые из них встают на защиту клуба — сейчас это вполне естественно. Им, должно быть, очень тяжело наблюдать за происходящим и осознавать, что на их карьере может остаться «звёздочка» с оговоркой или что люди просто назовут всё это фикцией. Я думаю о Кевине Де Брёйне — одном из величайших игроков, которых я когда-либо видел. Он мог бы играть за любую команду мира и всё равно оставался бы одним из лучших. Он был великолепен.

Но он выбрал «Манчестер Сити». Одной из причин выбора могла стать зарплата — возможно, завышенная из-за ситуации вокруг клуба и выдвинутых против него обвинений. Но если сейчас, на закате карьеры, он увидит, что весь мир воспринимает его десятилетнее выступление за «Манчестер Сити» как фикцию — я продолжаю использовать это слово, потому что именно его употребила Премьер-лига, — я бы пришёл в ярость. В бешенство от того, что люди во всём мире смотрят на мою карьеру именно так из-за действий руководства. Ведь этим игрокам постоянно твердили — я сам общался с некоторыми из них, — что всё в порядке и что им ничего не грозит. Мы постоянно говорим о «Ливерпуле» или «Манчестер Юнайтед» и об игроках, которые теперь могут получить титулы чемпионов Премьер-лиги. И это совершенно справедливо.

Но я также думаю об игроках «Манчестер Сити» и о том, что они чувствуют. То, что в последние пару дней заявляет руководство «Манчестер Сити», — это, по сути, газлайтинг: они манипулируют игроками, бывшими футболистами и болельщиками, играя на их желании верить клубу. Людей связывают с клубом крепкие узы, и им очень хочется верить в сказанное прямо сейчас. Думаю, чем дольше будет тянуться эта ситуация, тем меньше поддержки клуб будет получать — в том числе от своих бывших игроков, — и тем больше будет недовольства тем, как теперь внешний мир может воспринимать их карьеры», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.