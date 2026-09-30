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Тюкавин: игра с Ираном — один из лучших матчей сборной России за последние пять лет

Тюкавин: игра с Ираном — один из лучших матчей сборной России за последние пять лет
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу национальной команды над Ираном. Прошедшая накануне встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась победой россиян со счётом 2:0. Дубль в игре оформил полузащитник Александр Головин.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Думаю, это был один из лучших матчей сборной за последние пять лет. Боролись, очень крутой матч получился», – приводит слова Тюкавина Metaratings.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

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