Тюкавин: игра с Ираном — один из лучших матчей сборной России за последние пять лет

Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу национальной команды над Ираном. Прошедшая накануне встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась победой россиян со счётом 2:0. Дубль в игре оформил полузащитник Александр Головин.

«Думаю, это был один из лучших матчей сборной за последние пять лет. Боролись, очень крутой матч получился», – приводит слова Тюкавина Metaratings.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.