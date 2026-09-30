Каррагер объяснил, почему бессмысленно передавать медали «Сити» игрокам «МЮ» и «Ливерпуля»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер призвал лишить «Манчестер Сити» трофеев после обвинений в финансовых нарушениях, но не видит смысла в передаче титулов «горожан» футболистам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Я действительно считаю, что титулы и трофеи, завоёванные «Манчестер Сити» за этот период, должны быть вычеркнуты из их списка достижений. Вопрос о том, должны ли эти титулы перейти к другим клубам, — это уже немного другое. Мне посчастливилось завоевать несколько медалей. Спустя годы я никогда не смотрю на саму медаль. Но я мысленно возвращаюсь к тому моменту, и у меня внутри возникают особые чувства. Я вспоминаю, как судья давал финальный свисток в важном матче.

Те игроки никогда не испытают этого чувства. Вот чего они были лишены. «Манчестер Сити» лишил их этого. Не думаю, что для кого-то из игроков будет иметь значение, если им вручат медаль. Они положат её дома, в комнату для трофеев, и никогда на неё не взглянут. Дело не в медалях, а в чувствах — и именно этого «Манчестер Сити» лишил людей.

Клуб накажут. Есть болельщики, игроки, сам клуб и владельцы. На мой взгляд, всё дело именно во владельцах — в людях, стоящих во главе клуба. «Манчестер Сити» — замечательный клуб; он был таким на протяжении 100 лет и останется таким ещё сотни лет. Но, учитывая то, что выясняется сейчас, не понимаю, как нынешние владельцы могут продолжать деятельность в английском футболе», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.