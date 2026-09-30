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«Повременил». Бубнов — об Александре Головине и «Спартаке»

«Повременил». Бубнов — об Александре Головине и «Спартаке»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался на тему несостоявшегося перехода полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина в московский «Спартак».

— Смотрите, в последнее время, если брать наших легионеров, очень много разговоров про того же Батракова, про Сафонова, а Головин всё время как-то в тени остаётся, но на данный момент это главный игрок, главная звезда сборной России. Из полевых игроков.
— В принципе, да. И он себя там неплохо проявляет. Причём, видел, он сказал, что согласен в «Спартак» перейти. Причём говорит, что предлагали и не много, и не мало. То есть предлагали нормальные деньги по зарплате. Больше, наверное, чем он когда переходил в «Монако». Но, видишь, пока повременил, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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