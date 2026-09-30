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«По делу обыграли». Парфёнов подвёл итоги матча Россия — Иран

«По делу обыграли». Парфёнов подвёл итоги матча Россия — Иран
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Парфёнов подвёл итоги товарищеского матча Россия — Иран (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«По делу обыграли. Достаточно ощутимое преимущество имела наша команда. Понятно, можно говорить о небольшом числе моментов и хорошей реализации. Или вспоминать почти состоявшиеся выходы один на один иранцев. Но в целом результат закономерен.

Потом состав каждый раз то один, то другой. Наверное, этот был приближенным к оптимальному на данный момент. Если не учитывать определённых потерь в оборонительной линии. Конечно, качество газона было удручающим. Но места проведения матчей определяют заранее, а накануне какое-то мероприятие вдруг. У нас в Волгограде то же самое было. Два концерта провели, и поле уже не то», — приводит слова Парфёнова Rusfootball.

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