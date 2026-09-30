«По делу обыграли». Парфёнов подвёл итоги матча Россия — Иран

Известный российский экс-футболист Дмитрий Парфёнов подвёл итоги товарищеского матча Россия — Иран (2:0).

«По делу обыграли. Достаточно ощутимое преимущество имела наша команда. Понятно, можно говорить о небольшом числе моментов и хорошей реализации. Или вспоминать почти состоявшиеся выходы один на один иранцев. Но в целом результат закономерен.

Потом состав каждый раз то один, то другой. Наверное, этот был приближенным к оптимальному на данный момент. Если не учитывать определённых потерь в оборонительной линии. Конечно, качество газона было удручающим. Но места проведения матчей определяют заранее, а накануне какое-то мероприятие вдруг. У нас в Волгограде то же самое было. Два концерта провели, и поле уже не то», — приводит слова Парфёнова Rusfootball.