Андрей Аршавин назвал Соболева лучшим игроком РПЛ в сентябре

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева лучшим игроком Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. Награду лучшему футболисту получил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.

«Александр Соболев. Хочется его поощрить за такое начало сезона», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 21 очко после девяти сыгранных матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва. «Зенит» — пятый.