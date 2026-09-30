«Манчестер Сити» по-прежнему уверен, что сможет доказать свою невиновность — The Athletic

Руководство «Манчестер Сити» по-прежнему уверено, что сможет доказать свою невиновность по делу о финансовых нарушениях. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн в подкасте издания The Athletic. Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» по 114 пунктам обвинений из 115.

Журналист отметил, что прецедентов у подобного дела нет и никто не знает, каков будет окончательный результат разбирательства. «Манчестер Сити» может подать апелляцию до пятницы, 2 октября.

Наказание для «Сити» ещё не определено. По разным версиям, клубу могут грозить санкции разной степени тяжести: от снятия очков до исключения из АПЛ.