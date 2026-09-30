«Есть ещё такой клуб в России?» Орлов высказался о международной славе «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что у «Зенита» есть международная слава.

«У «Зенита» есть международная слава, это очень хорошо. Ну а что ты думали? У «Зенита» сейчас два футболиста в составе есть: один играет за сборную Аргентины [Роман Вега], второй — за сборную Бразилии [Дуглас Сантос]. Есть ещё в России клуб такой?» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».