Тюкавин: надеюсь, травмы обойдут Овечкина и он будет играть

Нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Футболист выразил надежду, что Овечкина обойдут стороной травмы. Ранее Александр пропустил все контрольные матчи «Вашингтона», однако вошёл в заявку на первый матч нового сезона НХЛ с «Каролиной».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 октября 2026, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«В последнее время не общались и не списывались с Сашей Овечкиным. Надеюсь, что всё будет хорошо, что все травмы обойдут его, он будет играть, будет в обойме», — приводит слова Тюкавина ТАСС.