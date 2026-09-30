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Тюкавин: надеюсь, травмы обойдут Овечкина и он будет играть

Тюкавин: надеюсь, травмы обойдут Овечкина и он будет играть
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Нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о легендарном российском хоккеисте Александре Овечкине, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Футболист выразил надежду, что Овечкина обойдут стороной травмы. Ранее Александр пропустил все контрольные матчи «Вашингтона», однако вошёл в заявку на первый матч нового сезона НХЛ с «Каролиной».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последнее время не общались и не списывались с Сашей Овечкиным. Надеюсь, что всё будет хорошо, что все травмы обойдут его, он будет играть, будет в обойме», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

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