«Рома» не отпустила Дибалу и Молину на прощальный матч Месси и выступила с заявлением

Итальянская «Рома» не отпустила двух игроков, Пауло Дибалу и Науэля Молину, на товарищеский матч сборных Аргентины и Бенина, который запланирован на вторник, 6 октября, и станет последним в национальной команде для капитана аргентинцев Лионеля Месси.

«Рома» сообщает, что Пауло Дибала и Науэль Молина не смогут присутствовать на матче между Аргентиной и Бенином. Клуб признаёт важность этого события для обоих игроков, которые тесно связаны с Лионелем Месси и вместе с ним входили в состав сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира 2022 года.

Решение было принято по спортивным и логистическим причинам, с учётом продолжительности межконтинентального перелёта и близости предстоящих матчей клуба. «Рома» с величайшим уважением относится к Лионелю Месси и его выдающейся карьере и желает ему и Аргентинской футбольной ассоциации особенного вечера», — говорится на официальном сайте «Ромы».