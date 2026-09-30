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Вагнер Лав ответил, были ли у него предложения от европейских клубов

Вагнер Лав ответил, были ли у него предложения от европейских клубов
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Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав ответил на вопрос, были ли у него предложения от европейских клубов, когда он выступал за армейцев. Вагнер играл за ЦСКА с 2004 по 2011 год, а также в 2013-м.

— Были ли у тебя предложения, разговоры от других европейских грандов, кроме ЦСКА?
— Ну, предложения приходили, конечно. Но президент (Гинер. — Прим. «Чемпионата») не хотел вообще обсуждать эти моменты.

— То есть ты даже не знаешь, какие команды? Не было никаких разговоров? Не знаю, звонили ли тебе друзья из сборной Бразилии и говорили: «Слушай, нам тебя не хватает в „Интере“?
— Ну, были, конечно, разговоры, говорили: «Слушай, ты что, там до конца будешь? Не хочешь поближе перебраться, в Англию, во Францию?» Был [друг] в „Байере“, говорил, что чемпионат мне подходит и что я под него идеально подойду. Но не случилось, — сказал Лав в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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