Кисляк: не хочу возвращения Головина в РПЛ, будет тяжело осознать его переход в «Спартак»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на новости о возможном возвращении хавбека «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. По данным СМИ, интерес к Головину проявляют «Спартак» и «Зенит».

— Хочешь, чтобы Головин вернулся в Россию?

— Я не хочу, если честно. Пусть там играет, ха-ха. Ну нет, если в ЦСКА, то пусть возвращается, конечно. Усилит нас. Но когда ты играешь в Европе… Это уже его решение, понятное дело, но, наверное, не стоит возвращаться. Но если вернётся, то будет хорошо, уровень чемпионата поднимется.

— Тебе будет обидно, если Головин перейдёт в «Спартак»?

— Я его не застал в ЦСКА, поэтому, наверное, не так обидно. Болельщикам ЦСКА, наверное, будет обиднее, чем мне. Но в целом осознавать такое будет тяжело, мне кажется, — приводит слова Кисляка «РБ Спорт».