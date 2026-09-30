Шаронов: чем дольше Головин будет играть в Европе, тем лучше

Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о возможном возвращении в Россию полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Чем дольше Головин будет играть в Европе, тем лучше. Александр и его агент уже ответили на вопрос по поводу интереса со стороны «Спартака» и «Зенита». Сейчас он играет в другом чемпионате, уровень которого намного выше. Футболист выбирает, чего он хочет: играть на более высоком уровне или получать больше денег. Головин решает, что делать. По качеству игры он в России будет лучшим игроком и будет выделяться, но надо ли ему это?» — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно к нему проявляли интерес «Зенит» и «Спартак».