Нгумоа дебютировал за Англию в 18 лет и 31 день, лишь двое в истории были моложе

Форвард «Ливерпуля» Рио Нгумоа дебютировал за сборную Англии в возрасте 18 лет 31 день, выйдя на замену в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Чехией (2:0). Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия.

Футболист появился на поле на 70-й минуте вместе с полузащитниками Джудом Беллингемом и Морганом Гиббс-Уайтом. Как сообщает Opta Sport, лишь два футболиста в истории на момент дебюта за сборную Англии были моложе. Беллингему на момент первого выхода на поле в составе национальной команды было 17 лет и 269 дней. Рекорд же продолжает принадлежать бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.