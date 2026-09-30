«Наслаждайтесь обвинениями, но не переписывайте историю». Ибрагимович — о деле «Ман Сити»

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Барселоны», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити» по поводу нарушения финансовых правил АПЛ. Ранее независимая комиссия английской Премьер-лиги признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов.

«Я их не виню. «Сити» на протяжении многих лет делали жизнь невыносимой почти для каждого клуба в этой лиге. Пеп [Хосеп Гвардиола] приехал, когда все говорили, что Премьер-лига — самая сложная лига в мире. А потом он обошёлся с ней как с низшим дивизионом. Он разоблачил их и доминировал над ними. Если они не могли победить «Сити» на поле, я понимаю, почему они празднуют то, что происходит вне его. Но не стоит теперь притворяться, будто обвинения — причина побед «Сити». Они победили благодаря футболу, в который играли, тому, как контролировали матчи, и тому, как забирали те трофеи. Можете наслаждаться обвинениями и ждать вердикта. Просто не переписывайте историю. «Сити» доминировали на поле. Вот почему они победили», — приводит слова Ибрагимовича Topskills Sports UK в соцсети X.