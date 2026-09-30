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«За ними стоит огромная власть, поэтому они не приемлют отказ». Каррагер — о боссах «Сити»

«За ними стоит огромная власть, поэтому они не приемлют отказ». Каррагер — о боссах «Сити»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о руководстве «Манчестер Сити» после обвинения в финансовых нарушениях. Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов. Клуб продолжает отрицать все обвинения.

«Мы часто говорим о проверке владельцев на соответствие установленным критериям. То, что они творили последние 10 лет и то пятно, которое останется на репутации клуба ещё на десятилетие вперёд, — всё это началось из-за того, что они не приемлют отказ. Когда читаешь их заявления, например, вчерашнее обращение [исполнительного директора Феррана] Сориано, просто не верится, что такое вообще можно говорить. За ними стоят огромная власть и колоссальные финансовые ресурсы, поэтому никто и никогда им не отказывает.

Не представляю, как клуб сможет смыть это пятно, пока эти люди остаются у руля. «Сити» продолжит жить дальше, в будущем у клуба наверняка будут отличные команды. Но я не вижу, как нынешние владельцы могут остаться после всего случившегося и той реакции, которую они продемонстрировали. Чему они удивляются? Они говорят о наличии неопровержимых доказательств — так где же они? Предъявите их общественности», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

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