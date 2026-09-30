Игнашевич поддержал решение Клоппа запретить телефоны в сборной Германии

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич в эфире шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» поделился мнением о введении жёсткой дисциплины в сборной Германии Юргеном Клоппом.

Клопп возглавил сборную Германии 24 июля 2026 года. Под руководством нового главного тренера команда провела два матча в Лиге наций – сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1). По сообщениям Bild, наставник ввёл строгие правила для футболистов: запретил игрокам телефоны в зале и на массаже, стрижки на сборах, обязал приходить на ужин в одно время и разрешил визиты близких лишь в исключительных случаях.

«Я по себе скажу, что, как только появились интернет и смартфоны, приходишь в тренажёрный зал, садишься на велосипед и видишь, что все в телефонах, новости читают – отметил Игнашевич. – И ты практически не общаешься ни с кем. Понимаю, что запрет на телефоны – это для сплочения коллектива. Считаю, что это правильно. Что касается обеда и ужина. Есть отличный пример того, что делает Клопп. Вы собираетесь все вместе в час, естественно, без телефонов. И вы вместе едите, общаетесь. Это очень важно, в том числе чтобы познакомиться ребятам, которые ещё не знакомы. И тренер может оценить профессионализм ребят: кто что ест, опаздывает или нет».

Александр Мостовой не согласился с соведущим шоу и считает, что запреты не принесут ничего хорошего:

«Я против этого. Думаю, это ни на что не повлияет. У тебя же есть семья, дети, мы же не в каменном веке. Ограничивать нельзя. Я расскажу свою историю из Франции. Пришёл новый тренер, который любил рано завтракать, и сказал нам, что в 7:30 все должны быть внизу. Я думаю: «Зачем мне в это время спускаться?» Что я делал: я спускался, сидел одну минуту и уходил. Мне тренер говорил: «Алекс, надо кушать!» Но что я могу поделать – я спать хочу. Потом я как-то в очередной раз не пришёл на завтрак, а после этого забил два гола. И после этого тренер мне сказал: «Алекс, теперь тебе можно не ходить!» – рассказал Мостовой.

В эфире шоу «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель. По правилам программы в ходе дискуссии приглашённый гость решает, аргументы какого из постоянных ведущих оказались убедительнее. В этот раз гостем студии стал известный стендап-комик Филипп Воронин.