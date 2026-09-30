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Игнашевич заявил, что Угальде и Даку сильнее Криштиану Роналду

Игнашевич заявил, что Угальде и Даку сильнее Криштиану Роналду
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Известный российский экс-футболист Сергей Игнашевич оценил перспективы легендарного португальского форварда Криштиану Роналду заиграть в «Спартаке» в своей текущей форме. Он считает, что нынешние нападающие «Спартака» сильнее, чем Роналду.

— Пофантазируем: в какую из команд чемпионата России вписался бы Криштиану Роналду, чтобы добить свою тысячу голов в карьере? «Спартак»?
— В «Спартаке» есть Даку, есть Угальде. Два нападающих. Правда ли я думаю, что Даку и Угальде сейчас сильнее Криштиану Роналду? Даку — да. Угальде — тоже. Вы считаете, что он [Роналду] сыграет 90 минут за «Спартак» на высоком уровне? Нет, конечно, — сказал Игнашевич в эфире Okko.

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