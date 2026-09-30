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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело «Манчестер Сити»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело «Манчестер Сити»
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях. Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов. Клуб продолжает отрицать все обвинения.

«Во-первых, мы здесь не для того, чтобы выносить суждения по вопросу, по которому ещё не принято окончательное решение. Во-вторых, мы здесь, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Конечно, если что-то не так… Я не юрист, но полагаю, что у них есть право на апелляцию, так что это ещё не окончательный вердикт.

И мы не в том положении, чтобы что-то утверждать; это скорее дело Премьер-лиги и английского клуба. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Аль-Хелаифи, выступая во вторник в Копенгагене на 33-й Генеральной ассамблее Европейской ассоциации клубов (ECA).

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