Александр Головин рассказал о переговорах со «Спартаком» и «Зенитом»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин рассказал, почему «Спартаку» и «Зениту» не удалось договориться о его переходе в минувшее трансферное окно.

— Были разговоры, да, то есть были предложения, но, скажем так, что… Ну, не то что не устроило, не получилось договориться как у клубов, так и у меня тоже. Поэтому… И это всё было под самый конец трансферного окна. Конкретика была прямо уже в последние дни. И решили, что какие-то решения принимать… Будет слишком мало времени. Поэтому решили, что рассматривать что-то прямо суперсерьёзное в прошедшее трансферное окно не буду.

— Это был «Спартак»?

— И «Спартак», и «Зенит», и саудовский клуб, — сказал Головин в новом выпуске на YouTube-канале «Трибуна».