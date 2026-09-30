Защитник «Реала» Асенсио выбыл из-за перелома берцовой кости, ему предстоит операция

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы. Как сообщила пресс-служба «Королевского клуба», футболисту предстоит операция. Она запланирована на четверг, 1 октября.

«Завтра нашему игроку Раулю Асенсио будет проведена операция в связи со стрессовым переломом большеберцовой кости правой ноги», — говорится в медицинском отчёте на официальном сайте «Реала».

Ранее сообщалось, что травма беспокоит Асенсио уже девять месяцев, с января текущего года. Во время трёхнедельного перерыва на игры сборных защитник предпринял последнюю попытку справиться с травмой, но консервативное лечение и ускорение восстановления не принесли результата.