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Защитник «Реала» Асенсио выбыл из-за перелома берцовой кости, ему предстоит операция

Защитник «Реала» Асенсио выбыл из-за перелома берцовой кости, ему предстоит операция
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Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы. Как сообщила пресс-служба «Королевского клуба», футболисту предстоит операция. Она запланирована на четверг, 1 октября.

«Завтра нашему игроку Раулю Асенсио будет проведена операция в связи со стрессовым переломом большеберцовой кости правой ноги», — говорится в медицинском отчёте на официальном сайте «Реала».

Ранее сообщалось, что травма беспокоит Асенсио уже девять месяцев, с января текущего года. Во время трёхнедельного перерыва на игры сборных защитник предпринял последнюю попытку справиться с травмой, но консервативное лечение и ускорение восстановления не принесли результата.

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