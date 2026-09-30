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Парфёнов: интерес к РПЛ у болельщиков выше, чем к сборной России

Парфёнов: интерес к РПЛ у болельщиков выше, чем к сборной России
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Парфёнов высказался о международной паузе на матчи сборных.

«Конечно, сборной нужно играть. Но надо думать, как не останавливать из-за этого чемпионат высшей и первой лиг более чем на три недели. Тем более в нашей ситуации. Европейские клубные тренеры — и те жалуются на перебор игр. И я их понимаю. Только «замес» в лигах начался, и тут опять пауза. Вроде бы совсем недавно чемпионат мира отгремел, а здесь снова отпускай на четыре матча. Посмотрите, сколько травм.

Предлагаю ли я провести какой-нибудь тур чемпионата России без уехавших в сборные легионеров? Сами понимаете, всегда будут недовольные. Хотя все в примерно одинаковых условиях. Пусть доказывают состоятельность своих, кто выходит на замену вместо легионеров. Да и в целом интерес к чемпионату у болельщиков выше, чем к сборной», — приводит слова Парфёнова Rusfootball.

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