Шаронов: только официальные игры сборной России покажут, на каком уровне мы находимся

Российский экс-футболист Роман Шаронов подвёл итоги матча сборных России и Ирана. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.

«В первом тайме мне понравилось сочетание всех игроков сборной России, особенно в центре поля. Было видно, что при взаимодействиях на левом полуфланге игроки лучше понимали друг друга и больше атаковали через ту зону и центр поля. Взаимодействия Глушенкова и Вахании использовались в меньшей степени. Но эти игроки под конструктивный футбол. Очень важно реагировать на потерю мяча и быть готовым не пропустить в контратаке. В первом тайме с Ираном было несколько таких неприятных эпизодов.

Качество газона на стадионе — отдельный вопрос. Если говорить о результате, то победить всегда приятно. Но, к сожалению, мы играем только контрольные матчи. О результате как таковом нет смысла говорить как о главной составляющей. Мы не набираем никакие очки, это сказал Карпин. И все футбольные люди это прекрасно понимают. Только официальные игры дадут нам понимание, на каком уровне находится наш футбол. Если будут еврокубки и сборная будет играть, тогда можно о чём-то говорить.