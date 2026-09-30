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Александр Головин ответил, смотрит ли он матчи РПЛ

Александр Головин ответил, смотрит ли он матчи РПЛ
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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, следит ли он сейчас за Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой. Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

— Ты сейчас следишь за российским чемпионатом, смотришь матчи?
— Я… В этом сезоне, сейчас скажу… Наверное, две игры посмотрел только.

— Какие?
— Смотрел Суперкубок «Зенит» — «Спартак» и смотрел… «Зенит» проиграл 1:2. «Родине», — сказал Головин в новом выпуске на YouTube-канале «Трибуна».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 21 очко после девяти сыгранных матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва.

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