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Алексей Батраков обратился к болельщикам после победы России в матче с Ираном

Алексей Батраков обратился к болельщикам после победы России в матче с Ираном
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Полузащитник сборной России Алексей Батраков подвёл итоги матча с национальной командой Ирана. 29 сентября состоялся товарищеский матч упомянутых соперников. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Поздравляю всех болельщиков нашей сборной с победой! Это был отличный вечер», — написал Батраков в своём телеграм-канале.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке. 3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге, начало в 18:00 мск. 6 октября (начало в 19:00 мск) подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.

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