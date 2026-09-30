Алексей Батраков обратился к болельщикам после победы России в матче с Ираном

Полузащитник сборной России Алексей Батраков подвёл итоги матча с национальной командой Ирана. 29 сентября состоялся товарищеский матч упомянутых соперников. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Поздравляю всех болельщиков нашей сборной с победой! Это был отличный вечер», — написал Батраков в своём телеграм-канале.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке. 3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге, начало в 18:00 мск. 6 октября (начало в 19:00 мск) подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.