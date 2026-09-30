«Реал» и «Челси» нацелились на защитника «Байера» с отступными в € 65 млн — Bild

Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Англии Джарелл Куанса привлёк внимание мадридского «Реала». Как сообщает издание Bild, скауты «Королевского клуба» следят за воспитанником «Ливерпуля», который перебрался в немецкий клуб летом прошлого года за € 35 млн.

По данным источника, «Реал» интересуется Куансой, потому что летом клубу, вероятно, понадобятся как минимум два новых игрока обороны. Кроме того, у «Ливерпуля» есть опция обратного выкупа защитника за € 70 млн, которая действует до 15 июня 2027 года,

Сообщается, что интерес к Куансе проявляет и «Челси», который возглавляет бывший тренер «Байера» Хаби Алонсо. А лондонский «Арсенал» пытался подписать футболиста в августе, но получил отказ: «Байер» отклонил предложение в размере € 65 млн.