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Орлов ответил на вопрос о возможном увольнении Семака из «Зенита»

Орлов ответил на вопрос о возможном увольнении Семака из «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

— Есть ли информация, оставят ли Семака на следующий сезон?
— Друзья, ну давайте этот сезон проведём. Всё время этот вопрос задаётся… Будут итоги этого сезона. И давайте подумаем: если Семак уйдёт, кто может прийти на его место? Это очень такой вопрос… Конечно, нельзя говорить, что этот тренер навсегда в «Зените». Почему вы торопитесь [с увольнением]? Почему вам всё время хочется снять тренера? Меня волнует этот вопрос. Мне это непонятно», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».

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